Поиск

Страны Европы, США и Канада приобрели в 2024 г. более 50 лент "Союзмультфильма"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Более 50 работ киностудии "Союзмультфильм" были приобретены дистрибьюторами из Европы, США и Канады в 2024 году, рост доходов студии от продажи "короткого метра" на международные рынки в этом году составил 30% по сравнению с 2023 годом.

"В 2024 году свыше 50 короткометражных и классических фильмов киностудии "Союзмультфильм" были приобретены дистрибьюторами из различных стран, включая Францию, Бельгию, Чехию, Швейцарию, США и Канаду. Рост доходов киностудии от продажи короткого метра на международные рынки в этом году уже составил 30% по сравнению с 2023 годом", - сообщили журналистам в пресс-службе киностудии.

Ленты киностудии появятся в кинотеатрах в виде сборников, будут выпущены на онлайн-платформах и Blu-ray носителях, а также показаны на фестивалях и детских мероприятиях.

Как сообщили в пресс-службе киностудии, европейская компания Les Films du Whippet организовала показы сборников короткометражек "Союзмультфильма" в кинотеатрах Франции, Бельгии и Швейцарии. Одновременно с этим организатор международного кинофестиваля для детей и юношества Olympia International Film Festival for Children and Young Audiences в Греции представил несколько фильмов студии для школьников в рамках образовательных кинотеатральных программ, а французская компания Saint Maur Enterprise разместила картины на своей онлайн-платформе Benshi.

Десять лент "Союзмультфильма" выпущены на носителях Blu-ray в Канаде и США, в их числе "Аленький цветочек", "Снежная королева", "Тайна третьей планеты".

В настоящее время география прямых продаж контента киностудии вне стран СНГ насчитывает более 80 стран мира, отметили в пресс-службе.

Союзмультфильм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аппиеву дорогу в Риме включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Аппиеву дорогу в Риме включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Лидерами по числу номинаций на "Эмми" стали сериалы "Медведь" и "Сегун"

Лидерами по числу номинаций на "Эмми" стали сериалы "Медведь" и "Сегун"

Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября

Умершие знаменитости

Умерла актриса из сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти

Умерла актриса из сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти

Режиссер Никита Кобелев назначен худруком Александринки

Владимир Толстой возглавил Государственный музей Л. Н. Толстого

Театр Романа Виктюка переименован в "Театр - Сцена "Мельников"

Минкультуры РФ поддержало идею введения дресс-кода для артистов

Минкультуры РФ поддержало идею введения дресс-кода для артистов

"Головоломка-2" стала первой картиной года со сборами выше $1 млрд

Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн

Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордные $1,9 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });