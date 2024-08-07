Страны Европы, США и Канада приобрели в 2024 г. более 50 лент "Союзмультфильма"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Более 50 работ киностудии "Союзмультфильм" были приобретены дистрибьюторами из Европы, США и Канады в 2024 году, рост доходов студии от продажи "короткого метра" на международные рынки в этом году составил 30% по сравнению с 2023 годом.

"В 2024 году свыше 50 короткометражных и классических фильмов киностудии "Союзмультфильм" были приобретены дистрибьюторами из различных стран, включая Францию, Бельгию, Чехию, Швейцарию, США и Канаду. Рост доходов киностудии от продажи короткого метра на международные рынки в этом году уже составил 30% по сравнению с 2023 годом", - сообщили журналистам в пресс-службе киностудии.

Ленты киностудии появятся в кинотеатрах в виде сборников, будут выпущены на онлайн-платформах и Blu-ray носителях, а также показаны на фестивалях и детских мероприятиях.

Как сообщили в пресс-службе киностудии, европейская компания Les Films du Whippet организовала показы сборников короткометражек "Союзмультфильма" в кинотеатрах Франции, Бельгии и Швейцарии. Одновременно с этим организатор международного кинофестиваля для детей и юношества Olympia International Film Festival for Children and Young Audiences в Греции представил несколько фильмов студии для школьников в рамках образовательных кинотеатральных программ, а французская компания Saint Maur Enterprise разместила картины на своей онлайн-платформе Benshi.

Десять лент "Союзмультфильма" выпущены на носителях Blu-ray в Канаде и США, в их числе "Аленький цветочек", "Снежная королева", "Тайна третьей планеты".

В настоящее время география прямых продаж контента киностудии вне стран СНГ насчитывает более 80 стран мира, отметили в пресс-службе.