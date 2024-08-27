Новые филиалы Бахрушинского, Политехнического и Музея Рублева откроются в Туле в 2025 году

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Реставрационные работы в филиалах Бахрушинского музея, Политехнического и Музея Рублева, которые расположены в Музейном квартале в Туле, планируется завершить до конца 2024 года, новые филиалы откроются для посетителей в 2025 году, сообщили в Минкультуры РФ.

"В настоящий момент ведутся ремонтно-реставрационные работы, завершить которые запланировано до конца 2024 года. По окончании в новых пространствах будет проведена музеефикация, появятся площади для постоянных экспозиций Бахрушинского театрального музея, Политехнического музея и Музея имени Андрея Рублева, а также помещения под временные выставки. Новые филиалы полностью откроются для посетителей в 2025 году", - говорится в сообщении.

Как отметила генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова, слова которой привели в министерстве, в тульском филиале на улице Металлистов будет создано интерактивное экспозиционное пространство "Мир театральных профессий". "В Тулу мы привезем более 250 подлинных предметов, среди которых - эскизы Головина, Бакста, Бенуа, Рериха и Серова. Здесь будут созданы 9 залов, посвященных жизни театра, режиссерскому, актерскому мастерству и профессиям, которые всегда остаются за кулисами: сценографам, осветителям, гримерам, костюмерам", - сообщила она.

В бывшем кинотеатре "Центральный" на проспекте Ленина появится филиал Политехнического музея. Постоянная экспозиция будет посвящена научно-промышленному наследию Тульской области, а также истории работы человека с металлами и другими функциональными материалами и специфике технологий производства и выплавки.

"Основная экспозиция Политехнического музея в Туле будет рассказывать о богатейших фондах самого музея, истории кинотеатра "Центральный", и, конечно, научном и промышленном наследии Тульской области, и в первую очередь ее инженерной школе. А так как "Центральный" был не только кинотеатром, мы планируем создать там лекторий, Политехническую гостиную, зону экспериментальных мастерских и детское пространство", - отметил генеральный директор Политеха Дмитрий Кожанов, слова которого привели в министерстве.

Возле Кремлевского парка заработает филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. В новом пространстве будут представлены памятники русского религиозного искусства XVI - начала XX веков из фондов музея. Экспозиционное пространство предполагается разделить на две основные тематические зоны. Первая расскажет о градоохранительных образах святых русской земли, познакомит посетителей с героями и событиями русской истории через их отражение в иконописи, религиозном декоративно-прикладном и книжном искусстве. Во втором разделе будут представлены произведения из художественного металла в русском религиозном искусстве.

Музейный квартал был открыт в Туле в 2020 году.