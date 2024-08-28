Новым директором оркестра базовой музыки Лундстрема стала Татьяна Сальникова

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Новым директором Оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема назначена Татьяна Сальникова, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"На протяжении всей своей трудовой деятельности была связана со сферой культуры и искусства, в том числе руководила Тверской академической областной филармонией", - написала Любимова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что оркестр имени Олега Лундстрема - старейший в мире джазовый оркестр. Он создан в Китае в 1934 году. За годы его существования артисты дали более 10 тысяч концертов.

Как отмечается на сайте оркестра, в 1994 году оркестр попал в Книгу рекордов Гиннесса - как старейший в мире непрерывно существующий джазовый оркестр.

В течение 70 лет оркестром руководил сам Лундстрем, который скончался в октябре 2005 года. С 2007 года художественным руководителем и главным дирижёром оркестра является Народный артист России Борис Фрумкин.