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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Глава Минкультуры РФ посетовала на нехватку сценаристов в киноиндустрии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила о нехватке сценаристов и продюсеров в отечественной киноиндустрии.

"Я хочу сказать очень важное для тех, кто совсем скоро оканчивает (ВГИК). Мы вас очень ждем, вас очень не хватает на съемочных площадках: и тех, кто пишет прекрасные тексты, вас не хватает особенно, и тех, кто будет продюсировать талантливые тексты", - сказала Любимова на торжественной церемонии, посвященной Дню знаний и 105-летию ВГИКа.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в День знаний посетили ВГИК.

Ольга Любимова Минкультуры
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