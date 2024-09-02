Глава Минкультуры РФ посетовала на нехватку сценаристов в киноиндустрии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила о нехватке сценаристов и продюсеров в отечественной киноиндустрии.

"Я хочу сказать очень важное для тех, кто совсем скоро оканчивает (ВГИК). Мы вас очень ждем, вас очень не хватает на съемочных площадках: и тех, кто пишет прекрасные тексты, вас не хватает особенно, и тех, кто будет продюсировать талантливые тексты", - сказала Любимова на торжественной церемонии, посвященной Дню знаний и 105-летию ВГИКа.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в День знаний посетили ВГИК.