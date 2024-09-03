МХТ им. Чехова в новом сезоне представит премьеры по Чехову, Эрману и Тому

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Московский художественный театр им. Чехова в новом сезоне представит девять премьер, среди которых чеховская "Чайка", "Самоубийца" по пьесе Николая Эрмана и "Восемь любящих женщин" по пьесе Робера Тома, сообщил во время сбора труппы художественный руководитель-директор театра Константин Хабенский.

"Сегодня и завтра премьера - Николай Эрман "Самоубийца". Все знают о непростой и довольно трагической судьбе этой пьесы, все знают, что в 1931 году уже была попытка на сцене художественного театра осуществить эту постановку. Все знают, чем это закончилось для многих. Спустя 92 года мы решили рискнуть, и мне кажется, что время и силы, которые мои коллеги потратили на репетиции и на выпуск этого спектакля были совсем не зря", - сказал Хабенский.

Режиссером спектакля выступил Николай Рощин.

Второй премьерой на Основной сцене станет постановка "Чайка" по Антону Чехову, режиссером станет Хабенский. Премьера состоится 30 ноября.

"Третья премьера на основной сцене - "Восемь любящих женщин" по пьесе французского драматурга Робера Тома, режиссер Алла Сигалова. Пьеса не раз ставилась, мы знаем, но такой звездный состав, который мне предложила Алла Михайловна... я просто развел руками и ничего не мог сказать. Премьера поставлена на 8 марта", - уточнил Хабенский.

Кроме того, Хабенский сообщил, что весной запланирована премьера театрального проекта, получившего название "Жил. Был. Дом". По его словам, это будет "необычный формат для театральной премьеры". Также весной режиссёр Юрий Квятковский начнет репетировать спектакль по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош". Ею планируется открыть следующий сезон.

К 80-летию победы в Великой Отечественной войне режиссер Марина Брусникина на основной сцене представит постановку по произведению Константина Симанова "Двадцать дней без войны".

На Малой сцене в этом сезоне запланирована премьера спектакля "Морж, учитель и поэт" по книге Артура Гиваргизова "Маленькие повести для любителей больших путешествий", режиссером которой выступит Александр Золотовицкий. Премьера состоится в октябре. "Возрастной ценз - 6+, что накладывает особую ответственность", - отметил Хабенский.

На Новой сцене в этом сезоне запланированы премьеры спектаклей "Флешбек" по пьесе Олжаса Жанайдарова режиссёра Веры Поповой, "Русалка" по пьесе Александра Пушкина режиссера Максима Маломедова, "Рассказы о браке. Осень" по рассказам Августа Стриндберга режиссера Андрей Гончарова и спектакля "Старший сын" Александра Вампилова, режиссером которого станет Андрей Калинин.