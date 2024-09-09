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Первое издание Гарри Поттера, купленное за 3,5 фунта, ушло с молотка за 8,34 тыс. фунтов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Экземпляр первого издания книги "Гарри Поттер и философский камень" был продан на торгах за 8 340 фунтов, говорится в сообщении аукционного дома Richard Winterton Auctioneers.

"Это потрясающий результат и одна из самых высоких цен, достигнутых на аукционах, что отражает отличное состояние экземпляра", - сказал глава дома Ричард Уинтертон.

По его словам, в онлайн-торгах приняли участие более 30 человек из США и Великобритании. Кроме того, два человека участвовали в аукционе по телефону, один из них и стал обладателем книги.

Первое издание первого тома саги про мальчика-волшебника поступило в продажу в 1997 году и стоило 4,99 фунта. Однако бывшая обладательница лота Джейн-Томсон Уэбб работала в книжном магазине в Бирмингеме и воспользовалась скидкой для сотрудников, заплатив за книгу в мягкой обложке всего 3,5 фунта.

Гарри Поттер Великобритания
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