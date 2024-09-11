Россия предложила создать Ассоциацию киношкол стран БРИКС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова выступила с инициативой о создании Ассоциации киношкол стран БРИКС и Альянса народной танцевальной культуры БРИКС.

"В текущем году выдвигаем инициативу по созданию ещё двух объединений. Первое – Альянс народной танцевальной культуры БРИКС (…) Вторая структура – Ассоциация киношкол стран БРИКС", - сказала Любимова в своем выступлении в рамках IX встречи министра культуры стран БРИКС, состоявшейся в рамках Форума объединенных культур.

Она уточнила, что реализация проекта Ассоциации киношкол стран БРИКС планируется совместно с Всероссийским государственным университетом кинематографии имени Герасимова. "Эта ассоциация задумана как основа культурных коммуникаций в сфере кинообразования и позволит развивать кинематографические связи молодых профессионалов", - добавила она.

Она также отметила, что платформой для обмена опыта может стать проведение ежегодного студенческого кинофестиваля БРИКС, совместной летней киношколы, научных конференций и иных мероприятий.

В рамках Альянса народной танцевальной культуры БРИКС предлагается создать объединение ведущих творческих коллективов и образовательных организаций, специализирующихся на национальном танце. "Основой работы станет объединение танцевальных школ БРИКС, обмен опытом, знакомство творческой молодёжи, создание совместных творческих проектов и проведение фестивалей", - добавила она.