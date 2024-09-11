Поиск

Россия предложила создать Ассоциацию киношкол стран БРИКС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова выступила с инициативой о создании Ассоциации киношкол стран БРИКС и Альянса народной танцевальной культуры БРИКС.

"В текущем году выдвигаем инициативу по созданию ещё двух объединений. Первое – Альянс народной танцевальной культуры БРИКС (…) Вторая структура – Ассоциация киношкол стран БРИКС", - сказала Любимова в своем выступлении в рамках IX встречи министра культуры стран БРИКС, состоявшейся в рамках Форума объединенных культур.

Она уточнила, что реализация проекта Ассоциации киношкол стран БРИКС планируется совместно с Всероссийским государственным университетом кинематографии имени Герасимова. "Эта ассоциация задумана как основа культурных коммуникаций в сфере кинообразования и позволит развивать кинематографические связи молодых профессионалов", - добавила она.

Она также отметила, что платформой для обмена опыта может стать проведение ежегодного студенческого кинофестиваля БРИКС, совместной летней киношколы, научных конференций и иных мероприятий.

В рамках Альянса народной танцевальной культуры БРИКС предлагается создать объединение ведущих творческих коллективов и образовательных организаций, специализирующихся на национальном танце. "Основой работы станет объединение танцевальных школ БРИКС, обмен опытом, знакомство творческой молодёжи, создание совместных творческих проектов и проведение фестивалей", - добавила она.

БРИКС Ольга Любимова Минкультуры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Рыжий"

"Битлджус Битлджус" заработал $110 млн в дебютные выходные в США и Канаде

"Битлджус Битлджус" заработал $110 млн в дебютные выходные в США и Канаде

Фильм Педро Альмодовара стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

Фильм Педро Альмодовара стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

Похороны Алена Делона проходят во Франции

Похороны Алена Делона проходят во Франции

Швыдкой считает, что в ближайшее время никаких решений по "скифскому золоту" ждать не стоит

Швыдкой считает, что в ближайшее время никаких решений по "скифскому золоту" ждать не стоит
Умершие знаменитости

Умер Ален Делон

Умер Ален Делон

Аппиеву дорогу в Риме включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Аппиеву дорогу в Риме включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Лидерами по числу номинаций на "Эмми" стали сериалы "Медведь" и "Сегун"

Лидерами по числу номинаций на "Эмми" стали сериалы "Медведь" и "Сегун"

Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября

Умершие знаменитости

Умерла актриса из сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти

Умерла актриса из сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });