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Вручение премии Евразийской киноакадемии пройдет в октябре 2025 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вручение первой Евразийской кинопремии состоится в октябре 2025 года, главный приз составит 1 млн долларов. Это следует из презентации, представленной на IX встрече министров стран БРИКС.

В представленной презентации также отмечается, что победители в других номинациях получат приз в размере 250 тыс. долларов.

Как отметила на встрече министр культуры РФ Ольга Любимова, Евразийская академия кинематографических искусств и Евразийская кинопремия позволят создать принципиально новую международную площадку для сотрудничества в сфере кинематографии, поощрения её талантливых деятелей, а также продвижения общих ценностей, объединяющих наши народы.

Ранее режиссёр Никита Михалков сообщал, что премию Евразийской киноакадемии, которая должна стать аналогом "Оскара", могут начать вручать в 2024 году.

Ольга Любимова
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