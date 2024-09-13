Третьяковка запускает международный конкурс для молодых художников

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея совместно с компанией "Иннопрактика" запускает конкурс для молодых ученых, его победители смогут в течение года экспонировать свои картины в галерее, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Руководитель Третьяковской галереи вместе с руководителем "Иннопрактики" объявили о старте конкурса "Картина мира". Это конкурс для молодых художников. И по итогам этого отбора и прохождения всех конкурсных механик, молодые художники получат возможность выставляться год в Третьяковской галерее. Это важно для молодого человека, потому что у него будет такая строчка в биографии, что его работы в Третьяковке экспонировались", - сказал Новиков журналистам в кулуарах Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Он сообщил, что также есть аналогичные проекты и в кинематографии, и в музыке, и в литературе. Так, Новиков отметил, что Союз писателей объявил о проведении объединённой литературной премии "Слово".

"Эти все конкурсы и возможности для молодых людей дают им такой стимул и возможность получить первый профессиональный опыт, потом они, соответственно, уже начинают работать сами либо на коммерческом рынке, либо в государственных структурах. Но вот этот первый толчок для них крайне важный. Они как раз через эти конкурсы его получают", - добавил он.

Новиков отметил важность того, что со стороны государства создана инфраструктура для развития молодых талантов. "Вот эта теперь инфраструктура должна заработать и наполниться содержанием", - добавил он.

В свою очередь генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева в рамках дискуссии на форуме сказала: "Мы действительно ожидаем высокую заинтересованность (в конкурсе) среди молодых художников".

"Конкурс, который мы объявляем, международный, это очень важно. Заинтересованность со стороны международных участников очень высока", - добавила она.