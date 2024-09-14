Минкультуры РФ готово расширять обмен с музеями других стран при соблюдении госгарантий

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ готово расширять межмузейные обмены с другими странами, включая страны БРИКС, при соблюдении требований госгарантий, сообщила "Интерфаксу" министр культуры РФ Ольга Любимова на полях Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"В случае соблюдения требований по наличию госгарантий, отвечающих всем необходимым параметрам, мы будем рады расширять межмузейные обмены и с другими странами, включая страны БРИКС", - сказала Любимова, отвечая на вопрос агентства о том, планирует ли Минкультуры смягчить запрет на вывоз культурных ценностей, например, для стран БРИКС.

При этом, она отметила, что "речь идет не о смягчении запрета, а о необходимости выполнения требований российского законодательства об обеспечении государственных гарантий от государства-партнера на период временного вывоза культурных ценностей".

Так, как уточнила министра, в рамках Годов культуры России – Китая в текущем году в Китае проводятся выставки Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Российского этнографического музея. Кроме того, до конца года запланированы выставки Музеев Московского Кремля и Государственного музея имени Л. Н. Толстого.

"Это связано именно с конструктивной позицией китайской стороны к российским требованиям по предоставлению государственных гарантий экспонатов, поскольку сохранность нашего бесценного культурного наследия является главнейшим приоритетом министерства", - подчеркнула министр.

Минкультуры России с 3 марта 2022 года приостановило временный вывоз музейных предметов с территории России на зарубежные выставки. Ожидалось, что сотрудничество с дружественными странами (в частности, временный вывоз предметов искусства на выставки) будет возобновлено с 2023 года.

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ранее высказывал мнение, что восстановление межмузейных обменов вплоть до 2025 года будет нереально, так как русские культурные ценности в недружественных странах не защищены. Позже он сказал, что такой запрет может быть смягчен в отношении нескольких стран, в том числе для Китая.