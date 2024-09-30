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На культуру и кино в 2025 г. из бюджета планируют направить более 230 млрд руб.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Расходы федерального бюджета по разделу "Культура, кинематография" в 2025 году составят 233 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

Согласно документу, в 2025 году бюджетные ассигнования, как ожидается, составят 233 млрд 132,8 млн рублей, в 2026 году - 285 млрд 213,7 млн рублей, в 2027 году - 290 млрд 007,8 млн рублей.

Отмечается, что из них на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия в 2025 году направят 14 млрд рублей, в 2026 году - 16 млрд, в 2027 году - 14 млрд рублей.

На программу "Пушкинская карта" (субсидию акционерному обществу "Почта Банк") в 2025 году планируется направить 12 млрд рублей, в 2026 году - 22 млрд рублей, в 2027 году - 26 млрд рублей. Фонду кино, согласно пояснительной записке, планируется выделять в 2025 - 2027 годах по 7,6 млрд рублей.

Субсидии на поддержку кинематографии, согласно документу, в 2025 году могут составить 4,6 млрд рублей, в 2026 - 2027 годах - 4,5 млрд рублей ежегодно.

В пояснительной записке уточняется, что на поддержку производства национальных фильмов, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей, распространяемых в кинотеатрах, на телевидении и в интернете в 2025 - 2027 годах ежегодно из бюджета намерены выделять 460 млн рублей.

На модернизацию региональных и муниципальных театров в 2025 году планируется направить 1 млрд рублей, в 2026 году и 2027 годах - 2,5 млрд и 2,8 млрд соответственно. На модернизацию региональных и муниципальных музеев в 2025 году могут направить 904,9 млн рублей, в 2026 году - 1,8 млрд рублей, в 2027 году - 2 млрд рублей.

Субсидия на подготовку и проведение международного проекта "Русские сезоны", согласно пояснительной записке, в 2025 году составит 348,3 млн рублей, в 2026 году - 363,3 млн рублей, в 2027 году - 378,3 млн рублей.

Компании "Роскино" на продвижение национальных фильмов за рубежом в 2025 - 2027 годах планируется выделять по 150 млн рублей ежегодно.

Пушкинская карта Роскино
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