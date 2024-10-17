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"Ежика в тумане" Норштейна впервые покажут в кинотеатрах к 50-летию премьеры

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Анимационные фильмы "Ежик в тумане" и "Сказка сказок" Юрия Норштейна впервые выйдут в прокат в российских кинотеатрах, показы запланированы с 17 октября в более чем 300 городах страны, сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

"Благодаря нашему сотрудничеству с кинопрокатной компанией "Кино.Арт.Про" в октябре в прокат выходят сразу две легендарные работы Юрия Норштейна. Ставшие мировой классикой истории вновь объединят поколения, но уже не на домашних экранах, а в кинозалах," – сообщила председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва, слова которой привели в сообщении.

Выход в прокат приурочен к 50-летию премьеры легендарного мультфильма про ежика и медвежонка.

Как напомнили в пресс-службе, в 2003 году в Токио мультфильмы поделили между собой первое и второе место в списке 150 лучших анимационных фильмов всех времен и народов.

"Ежик в тумане" и "Сказка сказок" были созданы на киностудии "Союзмультфильм" в период с 1974 по 1979 годы. Режиссер и мультипликатор Норштейн работал над ними вместе со своей женой, художником-постановщиком Франческой Ярбусовой.

Юрий Норштейн
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