"Большой фестиваль мультфильмов" покажет более 400 лент из 26 стран

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший анимационный смотр в России "Большой фестиваль мультфильмов" покажет более 400 мультфильмов из 26 стран.

Как сообщает пресс-служба киностудии "Союзмультфильм", которая выступает стратегическим партнёром мероприятия, в этом году фестиваль снова пройдет в двух форматах: офлайн с 25 октября по 5 ноября в Москве и онлайн по всей России с 8 по 17 ноября.

В программе фестиваля более 400 анимационных фильмов из 26 стран, уточняет пресс-служба киностудии. Будут представлены три конкурсные категории: короткометражные фильмы, полнометражные фильмы и национальный конкурс фильмов.

В каждой из категорий картины оценит экспертное жюри, а по итогам голосования, которое пройдет на сайте фестиваля, выберут обладателя приза зрительских симпатий. Проголосовать за понравившуюся картину смогут все желающие.

Показы пройдут в кинотеатрах КАРО 11 Октябрь, Иллюзион, кинотеатре Пионер, сети кинотеатров МОСКИНО, Третьяковской галереи, Филармонии-2, ДК Рассвет, Доме пионеров на Воробьевых горах и еще более чем на 50 площадках по всей Москве.

Открытие фестиваля состоится 25 октября. В этот день в московском кинотеатре "Октябрь" зрители смогут увидеть анимационную работу "Шторм" китайского режиссера Яна Чжигана.

Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры России.