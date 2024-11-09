Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой

Александра Пахмутова Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой, которой исполнилось 95 лет.

"За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Пахмутовой Александре Николаевне композитору, члену региональной общественной организации "Союз московских композиторов", - говорится в указе президента.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в посёлке Бекетовка Нижне-Волжского края. Советский и российский композитор, пианистка, автор песен. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР. Автор музыки более чем 400 песен.