Музеи Кремля впервые в РФ покажут произведения из собрания Национального музея Китая

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Музеи Московского Кремля в 2025 году откроют выставку, на которой впервые в России будут представлены произведения из собрания Национального музея Китая, а также проведут выставку в Омане, сообщила генеральный директор ММК Елена Гагарина.

В ходе прошедшей в Минкультуры РФ презентации выставочных планов на 2025 год, Гагарина сообщила, что в следующем году музей планирует организовать восемь выставок, в том числе региональные и международные проекты.

Так, в стенах Музеев Кремля впервые в России будет представлено собрание Национального музея Китая на выставке "Изысканная трапеза". Проект, организованный в рамках Годов культуры России - Китая, будет посвящен многочисленным самобытным кулинарным техникам и рецептам Поднебесной, восточной культуре питания и ее особенностям на протяжении нескольких тысячелетий. В экспозицию войдут изделия эпохи неолита, живописные свитки, костюмы, музыкальные инструменты, парадная и повседневная посуда, а также наборы для застольных игр.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Парадном Вестибюле Оружейной палаты откроется выставка "1941 - 1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища", на которой будут представлены предметы из музейного собрания, которые были эвакуированы на Урал в военное время и вернувшиеся в Оружейную палату после окончания Великой Отечественной войны. Часть артефактов посетители увидят впервые.

Осенью 2025 года Музеи Московского Кремля в Национальном музее Султаната Оман представят масштабный выставочный проект "Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния". Посетители увидят дипломатические подарки, парадное конское убранство, шедевры придворных мастерских, в том числе оружие и доспехи, выполненные по восточным образцам и декорированные в восточном стиле.

Гагарина кроме того рассказала о выставках, запланированных в регионах. В частности, в Хабаровске в августе планируется открыть выставку "Награды России. За труды на благо Отечества" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию учреждения ордена Св. Александра Невского. На выставке будут представлены ордена, медали и кубки, а также жалованные золотые монеты, которыми награждали за воинскую службу с ранних времен. В Государственном музее Южного Урала в Челябинске музей планирует выставку "Царь и Патриарх" об истории патриаршества в XVII столетии.

В конце года запланировано проведение выставки "Последний триумф Петра Великого. Впереди вечность" и проекта "Двуглавый орел - герб России XV-XXI веков" к 35-летию возвращения в отечественную геральдику двуглавого орла в качестве герба России.