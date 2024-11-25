В Пушкинском музее покажут неизвестные предметы из коллекции Щукина

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Неизвестные предметы из собрания коллекционера Сергея Щукина покажут на выставке Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Выставка "Неизвестный Щукин. Не только новое искусство" пройдет в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков Пушкинского музея, в рамках выставочного проекта представлены произведения старых мастеров, памятники Древнего Египта, цивилизаций Востока, предметы из фарфора, древние русские иконы.

Проект выстроен как путешествие по цивилизациям и странам, где каждый экспонат, в начале ХХ века находившийся в доме коллекционера Сергея Щукина, напоминает об интересах семьи Щукиных: это Древний Египет, Китай и Япония, Европа эпохи барокко, наследие русской усадебной и религиозной культуры XVII–XIX столетий.

В 1920-е годы, после национализации собрания Щукина, все "непрофильные" произведения были переданы из бывшего дома мецената в другие музеи Москвы и регионов СССР. Документы об этих событиях хранятся в отделе рукописей ГМИИ им. А.С. Пушкина, они позволили достоверно реконструировать собрание. Экспонаты, принадлежавшие Щукиным, были обнаружены в Музеях Московского Кремля, Музее Востока, в Музее-заповеднике "Останкино и Кусково", Академии художеств, Государственном Эрмитаже, Музее истории религии, в музеях Астрахани, Махачкалы, Якутска.

Экспозиция построена на нескольких ключевых сюжетах. Тема первого зала — история особняка в Большом Знаменском переулке и его сложная планировка. Изучение архивных материалов позволило установить, что наряду с произведениями французских художников гостей встречали и работы русских мастеров: чугунные всадники Евгения Лансере и картина Виктора Борисова-Мусатова "Женщина в саду". Экспозицию также дополнят архивные документы.

Второй зал посвящен собранию памятников Древнего Египта; оно было впервые атрибутировано в составе коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина. Третий зал выставки отдан искусству Востока. Среди экспонатов — древняя китайская скульптура "Манджушри Симханада (Вэньшу)" XII века, тайское изваяние Будды, оружие из Японии, Ирана, Северной Африки. Один из отделов выставки посвящен Залу старой живописи, объединившему разные произведения. Экспозиция включает работы мастеров Италии и Нидерландов, русские шитые иконы, делфтские вазы, буддийскую икону-танку и европейскую керамику XVI–XVIII веков в окружении русской мебели в стиле модерн.

Следующие залы посвящены предметам декоративного искусства в доме Щукина, в числе которых две пары ваз Императорского фарфорового завода из собрания Музея-заповедника "Останкино и Кусково". Также на выставке показаны детально реконструированные фрагменты наиболее знаменитого ансамбля особняка — Розовой гостиной, — созданного в 1911 году Щукиным и Матиссом. В последнем зале представлено собрание икон, которое находилось в доме Сергея Иванович Щукина.

Для посетителей выставка будет открыта с 26 ноября по 16 марта.