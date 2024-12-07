Фестиваль сербского кино открылся в Москве

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в кинотеатре "Октябрь" открылся фестиваль сербского кино, зрителям представили мистический триллер совместного производства Сербии и Боснии и Герцеговины "Изоляция" режиссера Марко Бацковича.

Фестиваль проходит в Москве и Санкт-Петербурге и является ответным мероприятием на Фестиваль российского кино, проходивший с 27 ноября по 1 декабря в трех городах Сербии: Белграде, Нови-Саде и Нише. Всего в рамках показов российским зрителям представят четыре картины.

Во время церемонии открытия продюсер фильма "Хранители формулы" Драган Бьелогрлич, которая представлена в программе фестиваля, отметил важность проведение фестиваля Сербского кино.

"Сербия и Россия представляют два берега, и этот фестиваль является мостом для соединения наших культур", - сказал Бьелогрлич.

Он заметил, что его фильм снят по реальным событиям, которые происходили в Белграде в 1958 году.

"Когда мы начали подготовку к нему, то не могли предположить, что он будет настолько актуальным. Действия возвращают нас во времена холодной войны. Также он рассказывает о гуманности и дает надежду", - пояснил продюсер.

Режиссер фильма "Изоляция" Бацкович сообщил, что его картина связана с событиями современной Сербии.

"Фильм сочетает элементы триллера и мистерии. И во многом касается ситуации со СМИ в Сербии", - сказал Бацкович.

Как ранее отмечала генеральный директор Роскино Эльза Антонова, впервые Дни сербского кино в России состоялись в 2023 году, тогда фильмы "вызвали невероятный отклик у российской аудитории". По ее словам, Роскино планирует делать такие показы ежегодно, "поскольку сербское киноискусство и культура в целом близки нам".

Фильмом открытия фестиваля стал триллер "Изоляция". Картина рассказывает о молодом биологе Йохане, который прибывает на далекую научную станцию в глубине заброшенного леса. Поначалу одиночество кажется ему идеальным побегом от цивилизации, но вскоре необъяснимые события начинают его беспокоить и Йован осознает, что он не один.

По сюжету драмы "Хранители формулы" в разгар холодной войны группа ученых Института ядерных наук "Винча" в Белграде реализует секретный проект. Из-за непредвиденных обстоятельств они подвергаются смертельной дозе радиации, и югославская тайная полиция отправляет их на лечение в клинику Кюри в Париже, где французский профессор предлагает учебным экспериментальный метод лечения. Картина получила свыше 30 наград и 25 номинаций в различных международных кинофестивалях.

Также в программе драма "Воскресенье" (режиссеры Неманья Цераник и Милош Радунович), которая рассказывает о жизни одного из самых популярных фолк-певцов в Сербии Джея Рамадановского, скончавшегося в декабре 2020 года. В картине показана история Рамадановского с ранней юности.

Еще одна драма, которую увидит российские зрители, –"На сегодня всё" режиссёра Марко Джорджевича - фильм о переживании утраты. Семья приглашает домой старшего брата, который, как стало ясно позднее, потерял жену. Братья и сестры пытаются скрасить горечь утраты, окружив его заботой. Время как будто перестает существовать, и разворачивается неспешная история жизни людей.