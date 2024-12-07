Режиссер Юрий Арабов посмертно получил специальный приз фестиваля "Зимний"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Фильм "Операция "Холодно" режиссера Данилы Иванова стал обладателем главного приза третьего Открытого российского кинофестиваля авторского кино "Зимний", специальным призом посмертно отмечен режиссёр Юрий Арабов за свой последний фильм, передает корреспондент "Интерфакса".

Церемония награждения проходит в столичном кинотеатре "Художественный".

Комедия рассказывает о чиновнике Грише из комитета по охране объектов культурного наследия, который придумывает план: под Новый год похитить своего руководителя, чтобы самому провернуть сделку с очередным торговым центром в центре города. Однако, задуманное идет не по плану.

Вручая награду, председатель жюри фестиваля, продюсер Сергей Титинков подчеркнул, что на фестивалях работа жюри - "всегда субъективный выбор людей".

"Проигравших здесь точно нет, вы все замечательные кинематографисты. Все вы живете кино, у каждого из вас есть свой собственный неповторимый творческий какой-то киношный код, поэтому вы все здесь победители", - добавил он.

Специальным призом жюри посмертно отмечем Юрий Арабов за его картину "Гирокастра".

Как отметил Титинков, члены жюри, поняв, что в программе находится картина режиссера, решили, что "невозможно ее не оценивать в ряду других".

"Такую картину и такой человеческий подвиг нельзя оценивать в ряду прочих других картин, тем более, когда нет человека с нами, нельзя ему посмотреть в глаза. И мы, не сговариваясь, сразу же решили, что мы отдельно выделим этого человека, этот фильм, его последний фильм в специальный приз жюри", - добавил Титинков.

Приз за "Лучшую режиссуру" достался режиссёру фильма "Операция "Холодно" Иванову.

За лучший сценарий отмечена Виктория Мокерова за работу над фильмом "Чувства".

Обладателем награды за лучшую мужскую роль стал Антон Кузнецов за работу в фильме "Операция "Холодно". В аналогичной женской номинации обладательницей награды стала Ёла Санько за работу в фильме "Чувства".

За лучшее визуальное решение отмечен режиссёр-постановщик фильма "День недели - любой" Шандор Беркеши.

Как отметил на церемонии генеральный продюсер фестиваля Максим Королев, фестиваль в этом году "вырос" и на каждом показе не хватало залов. В свою очередь программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая поблагодарила создателей картин за то, что они представили свои фильмы для показа на фестивале.

Третий Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" прошел в Москве с 1 по 7 декабря. В конкурсной программе смотра было представлено восемь картин.