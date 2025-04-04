Дума может сократить сроки заблаговременного уведомления полиции о зрелищных мероприятиях

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по культуре одобрил поправку, по которой региональные министерства культуры и органы местного самоуправления должны будут не позднее, чем за 10 дней информировать полицию о тематике проводимых зрелищных мероприятий, месте, дате и времени их проведения, планируемом количестве посетителей.

Эта и другие поправки одобрены ко второму чтению законопроекта № 610819-8 об общественной безопасности при проведении зрелищного мероприятия. Первое чтение законопроект прошел 25 июля 2024 года. В первоначальной редакции он определял понятие "организатор зрелищного мероприятия" и вводил обязанность организатора зрелищного мероприятия не позднее чем за 30 дней "уведомлять высший исполнительный орган региона, орган местного самоуправления, территориальный орган МВД России о тематике, месте, дате, времени его проведения, о планируемом количестве его участников, и незамедлительно уведомлять об изменении указанной информации".

Согласно одной из поправок, к полномочиям органов государственной власти регионов в области культуры будет относится "информирование органов внутренних дел и других заинтересованных органов и учреждений в целях реализации возложенных на них законодательством полномочий, относящихся к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, о тематике зрелищных мероприятий, месте, дате и времени их проведения, планируемом количестве их посетителей, планируемых мерах по организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности" в срок не позднее чем за 10 дней до дня их проведения либо незамедлительно "в случае получения в более короткий срок информации о проведении зрелищного мероприятия, или об изменении его тематики, места, даты и времени его проведения, или о его отмене".

Порядок и случаи информирования определит федеральное правительство в правилах обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении зрелищных мероприятий.

Аналогичными полномочиями предлагается наделить и органы местного самоуправления городского поселения в области культуры, органы местного самоуправления муниципального района в области культуры, а также органы местного самоуправления муниципального округа, городского округа в области культуры, говорится в поправке.

Организатор зрелищного мероприятия

Организатором зрелищного мероприятия предлагается считать "физическое лицо или юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, взявшие на себя обязательство по организации и проведению зрелищного мероприятия, в том числе осуществляющие организационное, финансовое и иное обеспечение зрелищного мероприятия".

Согласно одобренным поправкам, организатор зрелищного мероприятия "заблаговременно уведомляет в порядке и форме, которые определяются правилами обеспечения безопасности зрелищных мероприятий, соответствующие орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления" о тематике зрелищного мероприятия, объекте и территории, на которых планируется проведение зрелищного мероприятия, собственнике (правообладателе) таких объекта и территории, дате и времени проведения зрелищного мероприятия, планируемом количестве посетителей, планируемых мерах по организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.

Он также незамедлительно информирует указанные органы об изменении тематики зрелищного мероприятия, места, даты, времени его проведения, планируемого количества посетителей зрелищного мероприятия, а также об отмене, о замене или переносе зрелищного мероприятия, предусматривает поправка.

Перечень категорий зрелищных мероприятий, при проведении которых не требуется уведомление органа исполнительной власти региона, органа местного самоуправления, будет определен правилами обеспечения безопасности зрелищных мероприятий.

Орган исполнительной власти региона или орган местного самоуправления после получения уведомления о проведении зрелищного мероприятия обязан документально подтвердить получение данного уведомления, указав при этом дату и время его получения.

Кроме того, организатор зрелищного мероприятия привлекает "при необходимости частные охранные организации с использованием их технических и (или) иных средств охраны, организацию, подведомственную федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск Национальной гвардии, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны", говорится в поправках.

Кроме того, поправки предусматривают при необходимости привлечение организатором на договорной основе при проведении зрелищного мероприятия на спортивном сооружении лиц, имеющих удостоверение контролера-распорядителя. Также прописываются права и обязанности контролеров-распорядителей при проведении зрелищного мероприятия на спортивном сооружении.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.