Лауреатов спецпремии "Золотая Маска" наградили в Большом театре

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Церемония награждения лауреатов специальной премии "Золотая Маска" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства прошла в Большом театре, в этом году награду получили 12 деятелей культуры, за поддержку театрального искусства "Маски" получили главы двух регионов.

"Я очень рад приветствовать и поздравить наших дорогих гостей, лауреатов с получением этой замечательной премии, которой уже 30 лет. Это главная национальная театральная премия страны (...) Я вас, дорогие лауреаты, благодарю от всего сердца, так как вы меня вдохновляли в моей жизни на первые шаги, поддерживали меня. Вы вдохновляете и воодушевляете тысячи и миллионы зрителей. И самое главное, вы передаете свои знания и свой исключительный индивидуальный опыт следующему поколению", - сказал в начале церемонии глава Союза театральных деятелей, президент премии и фестиваля "Золотая Маска" Владимир Машков.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем обращении к гостям церемонии отметила, что присутствующие на церемонии лауреаты являются признанными мастерами, которые "внесли существенный вклад в развитие этого искусства и оказали поддержку в реализации значимых культурных инициатив".

"Лауреатами премий стали 14 профессионалов. (...) Благодарю каждого из вас за многолетнюю плодотворную работу и трепетное отношение к своему делу. Вы сохраняете лучшие традиции отечественной театральной школы и открываете новые художественные горизонты", - добавила министр.

Лауреатами премии за выдающийся вклад в развитие театрального искусства в сезоне 2023-2024 стали актриса Московского театра "Современник" Марина Неёлова, актриса Московского Художественного академического театра имени А.П. Чехова Наталья Тенякова, актёр Государственного академического театра имени Моссовета Евгений Стеблов, актер, режиссер, художественный руководитель "Мастерской "12" Никиты Михалкова" Никита Михалков, художественный руководитель Московского театра "У Никитских ворот" Марк Розовский.

Кроме того, среди лауреатов художественный руководитель и главный режиссёр оперной труппы Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Александр Титель, художественный руководитель Государственного Камерного музыкального театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Юрий Александров.

Также "Золотой Маской" отмечены солистка Ивановского музыкального театра Ирина Ситнова, художник театра и кино Борис Бланк, художник-сценограф Александр Орлов, актёр театра кукол, педагог, ведущий мастер сцены Башкирского театра кукол Айрат Ахметшин. Специальная премия присуждена также Владимиру Уварову - директору и художественному руководителю Академического русского драматического театра им. Евгения Вахтангова.

За поддержку театрального искусства России награду получили руководители регионов, которые активно способствуют осуществлению новых, значимых проектов и начинаний. В этом году лауреатами стали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).