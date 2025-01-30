Поиск

Microsoft открыла клиентам доступ к новой ИИ-модели DeepSeek

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. включила ИИ-модель R1 китайской DeepSeek в каталоги облачной платформы Azure и сервиса для программистов GitHub, сообщила корпорация. Теперь ее клиенты смогут интегрировать новую модель в свои приложения.

R1 имеет открытый исходный код и позволяет использовать современные возможности искусственного интеллекта при минимальных инвестициях в инфраструктуру.

Microsoft также планирует обеспечить возможность локального запуска модели на компьютерах Copilot+.

R1 была выпущена на прошлой неделе. По данным App Figures, мобильный ИИ-ассистент DeepSeek на ее основе был скачан к 25 января 1,6 млн раз и поднялся на первое место в магазинах приложений для iPhone в Австралии, Канаде, Китае, Сингапуре, США и Великобритании.

Стоимость обучения R1 составила менее $6 млн, тогда как компании Кремниевой долины тратят на аналогичный процесс миллиарды долларов. При этом модель по качеству сопоставима с технологиями OpenAI, разработчика ChatGPT. Эти новости привели к обвалу акций ведущих мировых чипмейкеров, в частности Nvidia.

Глава Microsoft Сатья Наделла на Всемирном экономическом форуме в Давосе на минувшей неделе назвал R1 "супервпечатляющей". Microsoft - ведущий инвестор OpenAI.

Financial Times со ссылкой на источник 29 января сообщила, что OpenAI и Microsoft изучали учетные записи, в которых использовался интерфейс программирования приложений (API) OpenAI и которые, предположительно, принадлежат DeepSeek, и заблокировали их в связи с подозрениями в нарушении условий использования сервисов OpenAI, запрещающих копирование этих сервисов и "использование результатов выдачи для разработки моделей, конкурирующих с OpenAI".

Сама OpenAI заявила газете, что располагает данными, указывающими на использование ее моделей для обучения модели DeepSeek.

Глава американского стартапа Сэм Альтман, комментируя ранее выпуск R1, назвал ее "впечатляющей, особенно с точки зрения того, что они могли сделать за эту цену", и пообещал представить "гораздо лучшие модели".

Microsoft Nvidia США Сатья Наделла OpenAI DeepSeek Сэм Альтман
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

DeepSeek заподозрили в использовании разработок OpenAI для обучения ИИ

DeepSeek заподозрили в использовании разработок OpenAI для обучения ИИ

OpenAI пообещала "гораздо лучшие" ИИ-модели в ответ на разработки DeepSeek

РКН сообщил о сбое на сетях "Мегафона", который был оперативно устранен

РКН сообщил о сбое на сетях "Мегафона", который был оперативно устранен

Минцифры подтвердило, что не было утечки чувствительных данных абонентов "Ростелекома"

РКН не получал уведомления от "Ростелекома" об утечке персональных данных

Ростелеком заявил, что утечка данных могла произойти из инфраструктуры подрядчика

Ростелеком заявил, что утечка данных могла произойти из инфраструктуры подрядчика

Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok

За год в открытый доступ утекли 710 млн записей с персональными данными россиян

За год в открытый доступ утекли 710 млн записей с персональными данными россиян

РКН сообщил о замедлении интернета в 21 регионе из-за повреждения кабеля в Татарстане

РКН сообщил о замедлении интернета в 21 регионе из-за повреждения кабеля в Татарстане
Хроники событий
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне8 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне27 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5783 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе302 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });