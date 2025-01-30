Microsoft открыла клиентам доступ к новой ИИ-модели DeepSeek

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. включила ИИ-модель R1 китайской DeepSeek в каталоги облачной платформы Azure и сервиса для программистов GitHub, сообщила корпорация. Теперь ее клиенты смогут интегрировать новую модель в свои приложения.

R1 имеет открытый исходный код и позволяет использовать современные возможности искусственного интеллекта при минимальных инвестициях в инфраструктуру.

Microsoft также планирует обеспечить возможность локального запуска модели на компьютерах Copilot+.

R1 была выпущена на прошлой неделе. По данным App Figures, мобильный ИИ-ассистент DeepSeek на ее основе был скачан к 25 января 1,6 млн раз и поднялся на первое место в магазинах приложений для iPhone в Австралии, Канаде, Китае, Сингапуре, США и Великобритании.

Стоимость обучения R1 составила менее $6 млн, тогда как компании Кремниевой долины тратят на аналогичный процесс миллиарды долларов. При этом модель по качеству сопоставима с технологиями OpenAI, разработчика ChatGPT. Эти новости привели к обвалу акций ведущих мировых чипмейкеров, в частности Nvidia.

Глава Microsoft Сатья Наделла на Всемирном экономическом форуме в Давосе на минувшей неделе назвал R1 "супервпечатляющей". Microsoft - ведущий инвестор OpenAI.

Financial Times со ссылкой на источник 29 января сообщила, что OpenAI и Microsoft изучали учетные записи, в которых использовался интерфейс программирования приложений (API) OpenAI и которые, предположительно, принадлежат DeepSeek, и заблокировали их в связи с подозрениями в нарушении условий использования сервисов OpenAI, запрещающих копирование этих сервисов и "использование результатов выдачи для разработки моделей, конкурирующих с OpenAI".

Сама OpenAI заявила газете, что располагает данными, указывающими на использование ее моделей для обучения модели DeepSeek.

Глава американского стартапа Сэм Альтман, комментируя ранее выпуск R1, назвал ее "впечатляющей, особенно с точки зрения того, что они могли сделать за эту цену", и пообещал представить "гораздо лучшие модели".