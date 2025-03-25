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Разработчик решений для видеоаналитики NtechLab в 2024 г. нарастил выручку вдвое

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Выручка разработчика решений для видеоаналитики NtechLab (ООО "НТех лаб") в 2024 году увеличилась в два раза - до 1,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что более 70% выручки обеспечили российские клиенты, около 25% - международные. Общее количество контрактов возросло в 2,5 раза - до 450.

В 2024 году NtechLab запустила долгосрочные стратегические проекты с рядом российских регионов - в частности, с Москвой, Нижегородской областью, подписала соглашения с республиками Татарстан и Чувашия, Новосибирской и Саратовской областями, Краснодарским краем.

Как говорится в сообщении, в 2024 году компания вышла на рынок медицинских технологий, выпустив продукт для диагностики инсультов. В высокой степени готовности находятся продукты для определения опухолей головного мозга и ранних признаков болезни Альцгеймера по КТ-снимкам. Кроме того, в пилотных регионах запущена видеоаналитика нового поколения с мгновенной реакцией на нарушения порядка - курение, выгул собак в неположенных местах.

В 2025 году планируется запуск линейки собственных программно-аппаратных комплексов для общественных территорий, промышленных предприятий, ГИБДД. Готовятся сервисы на основе искусственного интеллекта для ресторанного бизнеса, АЗС и сферы услуг.

"Мы существенно пересмотрели дальнейшую стратегию развития, и это дало свои результаты. Наша задача на 2025 год - не только сохранить, но и нарастить заданный темп, увеличить продажи в России на 35-40%, а также активно продвигать за рубеж новые продукты", - заявил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук, слова которого приводятся в сообщении.

NtechLab - российский разработчик решений для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта. Компания реализует проекты для государства и бизнеса в 34 странах (СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии), а также более, чем 70 регионах России, разрабатывая решения для умных городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.

NtechLab основана в 2015 году программистом Артемом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. По данным ЕГРЮЛ, 100% ООО "НТех лаб" принадлежит кипрской N-Tech.Lab LTD.

В 2021 году в NtechLab заявляли, что акционеры компании в среднесрочной перспективе рассматривают возможность проведения IPO.

NtechLab
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