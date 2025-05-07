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Cisco представила прототип чипа для квантовых дата-центров

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc. представил прототип сетевого чипа для квантовых дата-центров, который может помочь сократить сроки вывода квантовых вычислений на практически полезный уровень до 5-10 лет с ожидавшихся десятков лет.

Миниатюрный фотонный чип способен с помощью фотонов обеспечить моментальную передачу данных между квантовыми компьютерами вне зависимости от расстояния между ними, сообщила компания. Такой принцип называется квантовой телепортацией и позволит масштабировать квантовые сети.

"От использования больших классических монолитных компьютерных систем постепенно отказались, и будущее квантовых вычислений - это также не единый монолитный квантовый компьютер, - отмечает Cisco. - Практическим, достижимым сценарием будет создание масштабированных квантовых дата-центров, где процессоры взаимодействуют друг с другом с помощью специализированных сетевых технологий".

Новый чип разработан в сотрудничестве с Калифорнийским университетом в Санта-Барбаре, совместим с существующей инфраструктурой и может применяться уже сейчас для создания защищенных от прослушки соединений, ультраточной синхронизации времени и верификации местоположения.

Технологии Cisco также смогут помочь в разработке лекарств, решении сложных логистических задач и материаловедении.

Кроме того, компания открыла квантовую лабораторию в Санта-Монике (Калифорния), где ученые и инженеры работают над сетевыми технологиями будущего.

Квантовые компьютеры позволят значительно ускорить обработку данных, но пока обладают сравнительно малой мощностью и используются в основном в исследовательских целях.

В последние несколько месяцев квантовые процессоры представили Google, Microsoft и Amazon.

Cisco Cisco Systems Калифорния США
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