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Seagate хочет утроить емкость жестких дисков к 2030 году

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американская Seagate Technology, выпускающая жесткие диски и другие решения для хранения данных, планирует к 2030 году выпустить жесткий диск емкостью 100 ТБ, сообщает CNBC.

"Можно подумать: "Да кому это надо?" Ну, много кому", - отметил главный коммерческий директор компании Бань-Сэн Тэх.

Топ-менеджер отмечает высокий спрос со стороны дата-центров в условиях ИИ-бума.

"Это один из ключевых инструментов, которые позволяют отрасли дать рынку необходимые объемы для хранения данных, потому что нет других технологий, способных предоставить такую емкость технологий хранения для обеспечения того роста, который нужен рынку", - сказал он.

Самый большой жесткий диск в текущей линейке Seagate имеет емкость 36 ТБ. Он был запущен в продажу в январе.

Seagate Seagate Technology Бань-Сэн Тэх США
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