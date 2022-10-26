Американский производитель жестких дисков Seagate уволит 3 тыс. сотрудников

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Американская Seagate Technology, выпускающая жесткие диски и создающая решения для хранения данных, объявила о сокращении порядка 3 тысяч сотрудников, или 8% штата, в рамках реструктуризации, направленной на снижение издержек на фоне падения спроса.

"Глобальная экономическая неопределенность усилилась в конце третьего квартала, и эта динамика отражается как на краткосрочном отраслевом спросе, так и на финансовых показателях Seagate", - заявил глава компании Дэйв Мозли.

Кроме того, Seagate опубликовала финансовые результаты за первый финансовый квартал, которые оказались хуже ожиданий аналитиков.

Выручка за квартал, завершившийся 30 сентября, сократилась до $2,035 млрд с $3,115 млрд за аналогичный период предыдущего фингода. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали показатель в размере $2,12 млрд.

Чистая прибыль компании в минувшем квартале рухнула до $29 млн, или 14 центов в расчете на акцию, с $526 млн, или $2,28 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила 48 центов на акцию при прогнозе экспертов в 75 центов на акцию.

Во втором финквартале Seagate рассчитывает получить выручку в диапазоне $1,7-2 млрд. Компания также прогнозирует, что скорректированный показатель прибыли может варьироваться от убытка в 5 центов на акцию до прибыли в 35 центов на акцию.

Прогноз экспертов, опрошенных FactSet, предполагает выручку в размере $2,12 млрд, скорректированную прибыль – 80 центов на акцию.

Котировки акций Seagate падают на 7,5% на торгах в Нью-Йорке в среду. С начала года рыночная капитализация компании рухнула в 1,5 раза, до $12 млрд.