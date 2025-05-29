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Глава Минцифры заявил о сверхконкурентном преимуществе РФ в кибербезопасности

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Отрасль кибербезопасности имеет высокий экспортный потенциал и является одним из конкурентных преимуществ России на международном рынке, считает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Это наше конкурентное преимущество. Это как оружие. Мне тут рассказывают сейчас, что когда мы экспортируем оружие, обсуждаем новые сделки, нас спрашивают про кибербез: "Скажите, как у вас работает кибербез, и продайте нам немножко своих решений". Это очень перспективная большая отрасль, где у нас есть сверхконкурентное преимущество", - сказал Шадаев в четверг, выступая на форуме на TAdviser Summit.

Он назвал перспективы развития отрасли кибербезопасности "очень хорошими", выразив уверенность, что она "дальше будет очень активно развиваться".

Максут Шадаев Минцифры РФ
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