В Думу внесли законопроект о страховании средств на электронных кошельках

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект № 1162697-8 о распространении системы страхования вкладов на электронные денежные средства (ЭДС) клиентов банков. Среди авторов инициативы глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Согласно действующему законодательству, под страхование вкладов подпадают средства физлиц на сумму до 1,4 млн рублей, а также средства юридических лиц из реестра МСП (кроме финансовых организаций), некоммерческих организаций в форме товариществ собственников недвижимости, потребительских кооперативов (кроме финансовых), казачьих обществ из госреестра, общин коренных малочисленных народов, религиозных организаций, благотворительных фондов, профсоюзов, а также НКО - исполнителей общественно полезных услуг и социально ориентированных НКО из соответствующих реестров (кроме финансовых организаций).

В настоящее время электронные денежные средства прямо исключены из перечня застрахованных вкладов. Законопроект предлагает приравнять ЭДС к банковским вкладам в целях страховой защиты. Сейчас средства на электронных кошельках и предоплаченных платежных картах не подпадают под действие закона об обязательном страховании вкладов, поскольку хранятся не на основании договора банковского вклада или счета, а по договору об оказании услуг по переводу ЭДС.

Страховое возмещение предлагается распространить только на ЭДС тех владельцев, в отношении которых банком была проведена идентификация или упрощенная идентификация в соответствии с антиотмывочным законодательством. ЭДС, используемые для предпринимательской или профессиональной деятельности, страховой защитой охвачены не будут.

Законопроект также вносит корреспондирующие изменения в закон о банкротстве: требования физических лиц по договорам на перевод ЭДС предлагается включить в первую очередь кредиторов при банкротстве кредитной организации - аналогично требованиям по вкладам. Требования, связанные с предпринимательской или профессиональной деятельностью, войдут в третью очередь.

По оценке Агентства по страхованию вкладов (АСВ), приведенной в пояснительной записке, объем застрахованных средств в случае принятия закона увеличится примерно на 15 млрд рублей, или на 0,02% от общего объема застрахованных вкладов.

Законопроект внесен с положительным заключением правительства, которое отмечает, что распространение страховой защиты системы страхования вкладов на ЭДС не приведет к заметному росту нагрузки на фонд обязательного страхования вкладов и не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджетной системы.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Страхование электронных денег будет распространяться на банки, в отношении которых страховой случай наступил после вступления закона в силу.