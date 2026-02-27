РКН сообщил о сложной DDoS-атаке на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ресурсы Роскомнадзора (РКН) и Минобороны в пятницу подверглись сложной многовекторной DDoS-атаке, которая в настоящее время продолжается, сообщили журналистам в пресс-службе РКН.

"27 февраля 2026 года в 09:11 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал начало DDoS-атаки на информационные ресурсы Роскомнадзора, Министерства обороны РФ и инфраструктуру ФГУП "ГРЧЦ" (подведомственный РКН "Главный радиочастотный центр" - ИФ)", - сказали в пресс-службе.

По данным РКН, мощность атаки достигала 33 Гбит/с, а скорость - до 36,9 млн пакетов в секунду.

"Атакующие серверы и ботнеты расположены преимущественно в России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах. Осуществляется сложная мультивекторная атака на разных сетевых уровнях, в том числе с имитацией действий пользователей", - говорится в сообщении.

В пятницу на профильных ресурсах российские пользователи жаловались на недоступность сайта РКН.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время работу сайта удалось восстановить. "Специалистами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) вредоносный трафик отделён и направлен на сервера очистки, доступность ресурсов восстановлена", - сказали в РКН.

"В настоящее время атака продолжается. Ведётся работа по локализации источников атаки, мест расположения ботнетов", - добавили там.

ЦМУ ССОП создан на базе ГРЧЦ в рамках закона о суверенном Рунете для централизованного управления сетью связи общего пользования через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливаются на сетях операторов.