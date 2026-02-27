Поиск

РКН сообщил о сложной DDoS-атаке на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

РКН сообщил о сложной DDoS-атаке на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ресурсы Роскомнадзора (РКН) и Минобороны в пятницу подверглись сложной многовекторной DDoS-атаке, которая в настоящее время продолжается, сообщили журналистам в пресс-службе РКН.

"27 февраля 2026 года в 09:11 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал начало DDoS-атаки на информационные ресурсы Роскомнадзора, Министерства обороны РФ и инфраструктуру ФГУП "ГРЧЦ" (подведомственный РКН "Главный радиочастотный центр" - ИФ)", - сказали в пресс-службе.

По данным РКН, мощность атаки достигала 33 Гбит/с, а скорость - до 36,9 млн пакетов в секунду.

"Атакующие серверы и ботнеты расположены преимущественно в России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах. Осуществляется сложная мультивекторная атака на разных сетевых уровнях, в том числе с имитацией действий пользователей", - говорится в сообщении.

В пятницу на профильных ресурсах российские пользователи жаловались на недоступность сайта РКН.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время работу сайта удалось восстановить. "Специалистами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) вредоносный трафик отделён и направлен на сервера очистки, доступность ресурсов восстановлена", - сказали в РКН.

"В настоящее время атака продолжается. Ведётся работа по локализации источников атаки, мест расположения ботнетов", - добавили там.

ЦМУ ССОП создан на базе ГРЧЦ в рамках закона о суверенном Рунете для централизованного управления сетью связи общего пользования через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливаются на сетях операторов.

Роскомнадзор Минобороны РКН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РКН сообщил о сложной DDoS-атаке на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

 РКН сообщил о сложной DDoS-атаке на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

В Думу внесли законопроект о страховании средств на электронных кошельках

Путин создал комиссию при президенте РФ по вопросам развития технологий ИИ

 Путин создал комиссию при президенте РФ по вопросам развития технологий ИИ

Счетная палата указала на разброс цен на один и тот же софт в разных госзакупках

 Счетная палата указала на разброс цен на один и тот же софт в разных госзакупках

Около 4 млн иностранцев подтвердили свою личность через единую биометрическую систему РФ

В Кремле заявили о большом количестве опасного контента в Telegram

 В Кремле заявили о большом количестве опасного контента в Telegram

Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

 Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

Шадаев рассказал о подходе Минцифры к ограничению доступа детей к соцсетям

 Шадаев рассказал о подходе Минцифры к ограничению доступа детей к соцсетям

Совфед одобрил закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Набиуллина увидела основания для осторожного оптимизма в борьбе с кибермошенниками
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8529 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });