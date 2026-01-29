РКН с 2012 г. добился удаления или блокировки запрещенных в РФ материалов на 4,7 млн сайтов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) с 2012 года добился удаления или блокировки в РФ запрещенной в стране информации более чем на 4,7 млн сайтов в интернете; число видов такого контента за это время выросло в более чем 10 раз, сообщила начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций РКН Татьяна Денискина.

"В далеком 2012 году мы начинали с трех видов запрещенной информации, сейчас уже больше трех десятков видов запрещенной информации, в отношении которых законом предусмотрено ограничение, удаление, блокировка", - сказала Денискина в четверг в Мосгордуме на круглом столе.

Она напомнила, что РКН осуществляет мониторинг интернета "на предмет выявления отдельных видов противоправной информации" в целях последующего ограничения доступа к ней в порядке, предусмотренном федеральным законом №149-м "Об информации".

"В общей сложности на основании ряда судебных решений и решений уполномоченных органов, а также в рамках рабочего взаимодействия с российскими администрациями социальных сетей с более 4 млн 710 тыс. сайтов в сети интернет противоправная информация была удалена либо доступ к ней был ограничен", - добавила она.

По ее словам, "среди этой информации более 641 тыс. - это детская порнография, более 858 тыс. сайтов - это пронаркотический контент, более 538 тыс. - это суицидальный контент, более 32 тыс. - это порнографические материалы, 164 тыс. - связаны с информацией, которая вовлекает несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, в том числе руфинг, зацепинг, пропаганда АУЕ (Верховный суд РФ признал движение "Арестантское уголовное единство" экстремистским и запретил его в РФ - ИФ), ЧВК "Редан", скулшутинг (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ)". Кроме того, "более 255 тыс. сайтов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и более 300 тыс. - экстремистский контент".

Единый реестр запрещенных в РФ сайтов официально заработал 1 ноября 2012 года.

Денискина также сообщила, что за неисполнение требования законодательства РФ по самомодерации ряд владельцев иностранных соцсетей в 2025 году были привлечены к административной ответственности, в том числе за повторное правонарушение (ч.3 ст. 13.50 КоАП РФ) с назначением штрафов на общую сумму 77 млн руб.

"Кроме того, за невыполнение предписания Роскомнадзора об осуществлении мониторинга и удаления информации, уже ранее признанной запрещенной, в отношении ряда владельцев иностранных социальных сетей, были инициированы административные производства и назначены штрафы на общую сумму 48 млн руб.", - сказала она.