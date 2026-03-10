Поиск

Кремль заявил о необходимости дополнительного анализа проблем бизнеса от ограничений интернета

Кремль заявил о необходимости дополнительного анализа проблем бизнеса от ограничений интернета
Фото: Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Локальные ограничения связи и интернета в крупных городах РФ происходят в строгом соответствии с законом, но проблемы, которые в связи с этим возникли у бизнеса, требуют дополнительного анализа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством, это первое. Информация на этот счет заблаговременно представлялась", - сказал Песков, комментируя ситуацию с локальными отключениями связи и интернета в столице и других городах России.

Он напомнил и о законах, которые принимались недавно на этот счет.

Песков подчеркнул, что связано это всё, главным образом, с обеспечением безопасности.

"Но что касается проблем, которые это представляет для бизнеса, то, конечно же, это предмет для дополнительного анализа. Вы знаете, что в разных контекстах возникают темы добавления в "белые списки" тех или иных ресурсов. Это было и на прямой линии, которая была в конце прошлого года. Кстати, они были добавлены. Ну, и по мере того, как будет анализироваться опыт, то, конечно, будут предлагаться различные решения тех проблем, которые, к сожалению, сопутствуют этим ограничениям", - отметил представитель Кремля.

В феврале Владимир Путин подписал закон об уточнении обязанностей операторов связи. Документ предусматривает обязанность операторов приостанавливать оказание услуг связи при поступлении соответствующего требования от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ.

Оператор связи не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль заявил о необходимости дополнительного анализа проблем бизнеса от ограничений интернета

 Кремль заявил о необходимости дополнительного анализа проблем бизнеса от ограничений интернета

Думе предложат разрешить экстерриториальное использование ВС РФ для защиты россиян

Путин и Трамп детально не обсуждали снятие санкций в отношении экспорта нефти РФ

 Путин и Трамп детально не обсуждали снятие санкций в отношении экспорта нефти РФ

АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Google оштрафован в РФ на 11 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

ВС РФ отклонил жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

Дума намерена упростить взыскание долгов с компаний и ИП по банковским услугам

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Севастополь частично обесточен из-за неисправности на воздушной линии

Что произошло за день: понедельник, 9 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 575 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8610 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });