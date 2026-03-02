DDoS-атака на ресурсы Роскомнадзора продолжается четвертый день

Она не влияет на доступность сайта и сервисов ведомства, заявили в РКН

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заявляет, что начавшаяся в пятницу DDoS-атака на его ресурсы не влияет на доступность сайта и сервисов ведомства.

"В ряде СМИ со ссылкой на ресурс detector404.ru распространяется недостоверная информация. Якобы ресурсы Роскомнадзора недоступны после длительной DDoS-атаки. Эта информация не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе.

"В настоящее время атака на ресурсы ведомства продолжается, но её влияние полностью исключается Национальной системой противодействия DDoS-атакам, все ресурсы и сервисы Службы доступны", - отметили в РКН.

В пятницу, 27 февраля, в Роскомнадзоре заявили, что ресурсы РКН, подведомственного ему "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ) и Минобороны с утра подверглись сложной многовекторной DDoS-атаке. По данным ведомства, атакующие серверы и ботнеты расположены преимущественно в России, а также в США, Китае, Великобритании и Нидерландах.