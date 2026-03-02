Поиск

Apple представила новый "бюджетный" iPhone

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. представила относительно бюджетный смартфон iPhone 17e, пишет The Wall Street Journal.

Как и прошлогодний iPhone 16e, он представляет собой урезанную версию флагманской модели и рассчитан на покупателей, которым не так важны камеры и емкость аккумулятора.

Стоимость нового смартфона начинается от $599. Бюджетная версия теперь оснащена функцией MagSafe, обеспечивающей возможность магнитной зарядки, более прочным экраном и увеличенным вдвое объемом встроенной памяти по сравнению с 16e - 256 Гб и более.

Кроме того, 17e работает на новом чипе A19 и поддерживает ИИ-платформу Apple Intelligence.

Помимо стандартных белого и черного он доступен в бледно-розовом цвете.

Предзаказы на новый смартфон будут оформляться со среды, продажи стартуют 11 марта.

Акции Apple дорожают на 0,3% в ходе торгов в понедельник.

