Роскомнадзор в феврале отразил более 2,2 тысячи DDoS-атак

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) в феврале отразил более 2,2 тыс. кибератак на защищаемые ими ресурсы, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

"В феврале 2026 года специалисты ЦМУ ССОП отразили 2 218 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления и операторов связи", - говорится в сообщении.

По данным РКН, максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 1,2 Тбит/с, скорость - 126,2 млн пакетов в секунду (п/с); максимальная продолжительность DDoS-атаки составила 6 дней 22 часа 32 минуты.

"Чаще всего атаки совершались c IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Бразилии, Франции, Германии, Нидерландов. Основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль, при этом наибольшее количество инцидентов зафиксировано в ЦФО", - заявили в ведомстве.

Кроме того, в феврале специалистами ЦМУ ССОП были заблокированы 14 726 фишинговых ресурсов и 457 сайтов, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение. Также выявили и устранили 1 216 нарушений маршрутизации трафика со стороны 317 организаций.

Как сообщалось, в январе были отражены специалистами. 1 052 DDoS-атаки.

