РКН начал регистрацию Max-каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) начал регистрацию каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков в национальном мессенджере Max, который признан ведомством социальной сетью, говорится в сообщении пресс-службы РКН.

Пресс-служба ведомства объявила, что Mах 18 марта 2026 года получил статус социальной сети, а с 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей, сообщают о себе сведения в РКН в соответствии с пунктом 1 ч. 1.1 ст. 10.6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации". Сведения о страницах и каналах вносятся в реестр РКН.

Подать заявление на включение каналов в Реестр можно на портале "Госуслуги". Сервис доступен как физическим, так и юридическим лицам с подтвержденной учётной записью, сообщили в ведомстве.

В РКН уточнили, что для получения маркировки A+ в Max необходимо перейти в соответствующий чат-бот для верификации, где ввести номер заявки из "Госуслуг" и следовать инструкциям. Отметка А+ появится в профиле канала после подтверждения заявки со стороны ведомства.

Дополнительную информацию о регистрации персональных страниц в Реестре можно найти на портале с соответствующем разделе.

"Регистрация позволяет владельцам каналов защититься от страниц-двойников и повысить доверие аудитории, обеспечивая пользователям возможность убедиться в подлинности источника информации", - говорится в сообщении.

В РКН напомнили, что на каналах/страницах с аудиторией более 10 тыс. пользователей, которые не зарегистрированы в Реестре, запрещено распространять рекламу и собирать пожертвования, а другие каналы не вправе распространять информацию из каналов, подлежащих регистрации, но не внесенных в реестр.

Новости по теме

Законопроект о регулировании ИИ в РФ вынесен на общественное обсуждение

Telegram оштрафован на 35 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Netflix заплатит за ИИ-фирму Бена Аффлека до $600 млн

На "Госуслугах" стало возможно пожаловаться на коллекторов

 На "Госуслугах" стало возможно пожаловаться на коллекторов

Кремль заявил о необходимости дополнительного анализа проблем бизнеса от ограничений интернета

 Кремль заявил о необходимости дополнительного анализа проблем бизнеса от ограничений интернета

Путин заявил об опасности неподконтрольных РФ систем связи для военных в зоне СВО

 Путин заявил об опасности неподконтрольных РФ систем связи для военных в зоне СВО

РКН сообщил о сложной DDoS-атаке на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

 РКН сообщил о сложной DDoS-атаке на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

В Думу внесли законопроект о страховании средств на электронных кошельках

Путин создал комиссию при президенте РФ по вопросам развития технологий ИИ

 Путин создал комиссию при президенте РФ по вопросам развития технологий ИИ

Счетная палата указала на разброс цен на один и тот же софт в разных госзакупках

 Счетная палата указала на разброс цен на один и тот же софт в разных госзакупках
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 879 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
