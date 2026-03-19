РКН начал регистрацию Max-каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) начал регистрацию каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков в национальном мессенджере Max, который признан ведомством социальной сетью, говорится в сообщении пресс-службы РКН.

Пресс-служба ведомства объявила, что Mах 18 марта 2026 года получил статус социальной сети, а с 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей, сообщают о себе сведения в РКН в соответствии с пунктом 1 ч. 1.1 ст. 10.6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации". Сведения о страницах и каналах вносятся в реестр РКН.

Подать заявление на включение каналов в Реестр можно на портале "Госуслуги". Сервис доступен как физическим, так и юридическим лицам с подтвержденной учётной записью, сообщили в ведомстве.

В РКН уточнили, что для получения маркировки A+ в Max необходимо перейти в соответствующий чат-бот для верификации, где ввести номер заявки из "Госуслуг" и следовать инструкциям. Отметка А+ появится в профиле канала после подтверждения заявки со стороны ведомства.

Дополнительную информацию о регистрации персональных страниц в Реестре можно найти на портале с соответствующем разделе.

"Регистрация позволяет владельцам каналов защититься от страниц-двойников и повысить доверие аудитории, обеспечивая пользователям возможность убедиться в подлинности источника информации", - говорится в сообщении.

В РКН напомнили, что на каналах/страницах с аудиторией более 10 тыс. пользователей, которые не зарегистрированы в Реестре, запрещено распространять рекламу и собирать пожертвования, а другие каналы не вправе распространять информацию из каналов, подлежащих регистрации, но не внесенных в реестр.