Поиск

Минцифры объяснило соображениями безопасности ограничение доступа к сервисам РФ через VPN

Фото: "Интерфакс"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российские интернет-сервисы ограничивают доступ пользователей с включенным на гаджетах VPN по соображениям безопасности, говорится в сообщении пресс-службы Минцифры РФ.

"Большинство российских сервисов ограничивают доступ пользователей с включённым VPN. Это делается для безопасности данных, которые вы вводите на площадках. Особенно это касается государственных сервисов, где хранятся персональные данные граждан. Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Минцифры предлагает пользователям, которые не используют VPN, но всё равно видят соответствующее предупреждение, обратиться в службу поддержки сервиса, на который хотите зайти.

"На Госуслугах в ближайшее время появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на просьбу "Выключить VPN", когда он не используется", - пообещали в министерстве.

В то же время там отметили, что "ключевые российские онлайн-платформы - государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы - продолжают работать в штатном режиме для пользователей, находящихся за границей".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

