Минцифры заявило, что российские онлайн-сервисы доступны за рубежом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ сообщает, что отечественные интернет-сервисы, в том числе Единый портал государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги"), продолжают быть доступными и штатно открываются у пользователей, которые находятся за границей.

"Ключевые российские онлайн-платформы - государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы - продолжают работать в штатном режиме для пользователей, находящихся за границей. В частности, "Госуслуги" стабильно открываются с иностранных IP", - сказано в сообщении пресс-службы министерства в понедельник.

По информации Минцифры, "российские туристы и соотечественники за рубежом могут получать услуги в полном объёме".

"Технические ограничения возможны со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы", - отметили в министерстве.

Минцифры рекомендует в случае, если российский сервис не открывается за границей, сменить тип подключения. "Попробуйте переключиться с отельного Wi-Fi на местный мобильный интернет, либо воспользуйтесь услугами другого оператора связи", - сказано в сообщении.

"В исключительных случаях при фиксации масштабных DDoS-атак разработчики могут кратковременно ограничивать зарубежный трафик для защиты серверов и инфраструктуры. Если вы столкнулись с подобными временными неудобствами, попробуйте повторить попытку немного позже. Это необходимое условие для обеспечения безопасной работы сервисов в современных условиях", - отметили в пресс-службе Минцифры.

