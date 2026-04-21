Минцифры РФ готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ готовит третий пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством, сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Татьяна Скворцова.

"Начали формирование третьего пакета мер (по борьбе с мошенничеством - ИФ), которые называем сейчас кодовым названием "Антифрод 3". Я надеюсь, что в ближайшее время мы сформируем предложения, которые также дальше вынесем на обсуждение", - сказала Скворцова в ходе круглого стола на тему "Цифровизация экономики без рисков мошенничества", проходящего в Совете Федерации.

Какие именно меры предполагается включить в третий пакет, представитель Минцифры не уточнила.

Первый пакет поправок в законы из более чем 30 мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят в марте 2025 года, основные его положения вступили в силу в сентябре прошлого года.

Второй пакет, в который вошло около 20 мер, был принят Госдумой в первом чтении 10 февраля.