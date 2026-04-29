РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал в РФ доступ к сайту издания о благотворительности "Такие дела" в связи с "распространением ЛГБТ-контента" (международное общественное движение ЛГБТ ранее было признано экстремистской организацией и запрещено в России), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В рамках реализации ст. 15.1 федерального закона "Об информации" интернет-ресурс был внесен в Единый реестр за распространение ЛГБТ-контента", - сказали в пресс-службе ведомства.

"В связи с неудалением администрацией данного сайта запрещенной информации по требованию Роскомнадзора доступ к интернет-ресурсу 24 апреля 2026 года был ограничен", - добавили в РКН.

Ранее редакция "Таких дел" сообщила в социальных сетях, что РКН заблокировал их сайт в РФ "якобы из-за материалов, которые содержат "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений"".

"Ведомство не указало в своем письме наши тексты, которые могли бы нарушать российские законы, и предписало удалить весь ресурс целиком. Мы попросили РКН объяснить причины блокировки и перечислить конкретные материалы, но ответ так и не получили", - говорится в заявлении редакции.

В мае изданию "Такие дела" исполняется 11 лет.

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским "международного движения ЛГБТ" и его запрете в РФ.