Max предлагается использовать для электронного документооборота между работником и работодателем

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минтруд РФ разработал законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс (ТК), предусматривающий использование с 1 сентября мессенджера Max при взаимодействии работника и работодателя посредством электронного документооборота в сфере трудовых отношений, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием документа.

Согласно проекту, к многофункциональному сервису обмена информацией - мессенджеру Max смогут подключаться информационные системы работодателя, а также цифровая платформа "Работа в России".

Статью 22.3 ТК РФ ("Взаимодействие работодателя и работника посредством электронного документооборота") предлагается дополнить словами о том, что взаимодействие может происходить в том числе через Max при условии, что к нему будет подключена информационная система работодателя.

Также мессенджер Max, согласно законопроекту, можно будет использовать для взаимодействия работника и работодателя через цифровую платформу "Работа в России".

Кроме того, предполагается, что через Max работодатель может предоставлять запрошенные сотрудником документы или их копии, а также предоставлять доступ к документам, подписанных простой электронной подписью (сейчас это можно сделать, направив документы в личный кабинет работника на портале Госуслуги).

Вторым пунктом законопроекта предлагается дополнить ст. 312.3 ТК РФ, прописав, что трудовой договор и дополнительное соглашение к нему, предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут заключаться с использованием неквалифицированной электронной подписи работника через мессенджер Max

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, сказал собеседник агентства.

Max - национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В нем доступны аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

Первая версия платформы Мах была представлена холдингом VK в конце марта 2025 года, а в ноябре он стал доступен пользователям операционных систем "Аврора" и Astra Linux.

В конце декабря 2025 года пресс-служба мессенджера сообщала, что количество пользователей Max составила 80 млн человек, а его суточная аудитория достигла 51 млн пользователей.