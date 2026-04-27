Суд приговорил бывшего инженера TSMC к 10 годам тюрьмы за передачу коммерческой тайны

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - На Тайване суд приговорил бывшего инженера Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) Чэня Ли-Мина к 10 годам тюрьмы за разглашение коммерческой тайны одного из ведущих мировых производителей чипов на заказ, пишет The Wall Street Journal.

Три других сотрудника TSMC, признанных виновными в сговоре в целях передачи конфиденциальной информации их работодателя японской технологической компании Tokyo Electron в нарушение законодательства Тайваня о коммерческой тайне были приговорены к тюремным срокам от двух до шести лет.

К 10-месячному тюремному сроку с отсрочкой исполнения приговора на три года также был приговорен менеджер Tokyo Electron, распорядившийся об удалении секретной информации TSMC, что было классифицировано как уничтожение доказательств.

Тайваньское отделение Tokyo Electron было оштрафовано на 150 миллионов новых тайваньских долларов (около $4,8 млн).

Чэнь Ли-Мин, который после ухода из TSMC поступил на работу в Tokyo Electron, запрашивал конфиденциальные файлы у инженеров тайваньской компании в целях усовершенствования оборудования своего нового работодателя.

Представитель суда отметил, что Tokyo Electron, которая является поставщиком, а не конкурентом TSMC, не допускала дальнейших утечек полученной информации.

Tokyo Electron заявила, что крайне серьезно относится к постановлению суда и продолжит укреплять корпоративную систему управления данными. Ни следователи, ни суд не обнаружили каких-либо организационных нарушений со стороны компании, поэтому она не ожидает, что решение окажет негативное влияние на ее бизнес или финансовые результаты.

Расследование инцидента утечки коммерческой тайны было инициировано летом 2025 года. Комплексные механизмы мониторинга TSMC позволили выявить случаи неправомерного доступа к конфиденциальной информации на ранней стадии.