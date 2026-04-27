Суд приговорил бывшего инженера TSMC к 10 годам тюрьмы за передачу коммерческой тайны

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - На Тайване суд приговорил бывшего инженера Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) Чэня Ли-Мина к 10 годам тюрьмы за разглашение коммерческой тайны одного из ведущих мировых производителей чипов на заказ, пишет The Wall Street Journal.

Три других сотрудника TSMC, признанных виновными в сговоре в целях передачи конфиденциальной информации их работодателя японской технологической компании Tokyo Electron в нарушение законодательства Тайваня о коммерческой тайне были приговорены к тюремным срокам от двух до шести лет.

К 10-месячному тюремному сроку с отсрочкой исполнения приговора на три года также был приговорен менеджер Tokyo Electron, распорядившийся об удалении секретной информации TSMC, что было классифицировано как уничтожение доказательств.

Тайваньское отделение Tokyo Electron было оштрафовано на 150 миллионов новых тайваньских долларов (около $4,8 млн).

Чэнь Ли-Мин, который после ухода из TSMC поступил на работу в Tokyo Electron, запрашивал конфиденциальные файлы у инженеров тайваньской компании в целях усовершенствования оборудования своего нового работодателя.

Представитель суда отметил, что Tokyo Electron, которая является поставщиком, а не конкурентом TSMC, не допускала дальнейших утечек полученной информации.

Tokyo Electron заявила, что крайне серьезно относится к постановлению суда и продолжит укреплять корпоративную систему управления данными. Ни следователи, ни суд не обнаружили каких-либо организационных нарушений со стороны компании, поэтому она не ожидает, что решение окажет негативное влияние на ее бизнес или финансовые результаты.

Расследование инцидента утечки коммерческой тайны было инициировано летом 2025 года. Комплексные механизмы мониторинга TSMC позволили выявить случаи неправомерного доступа к конфиденциальной информации на ранней стадии.

TSMC Тайвань Tokyo Electron Чэнь Ли-Мин
Новости по теме

В Туапсе из водоемов убрали 4165 кубометров нефтепродуктов

 В Туапсе из водоемов убрали 4165 кубометров нефтепродуктов

В Самаре ребенок погиб из-за падения дерева

"Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

 "Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

МВД предупредило о мошеннических ботах со ссылками на фейковые сайты и каналы СКР

Более 200 объектов повреждено в Севастополе в результате атаки БПЛА

Минцифры объяснило соображениями безопасности ограничение доступа к сервисам РФ через VPN

 Минцифры объяснило соображениями безопасности ограничение доступа к сервисам РФ через VPN

Минцифры заявило, что российские онлайн-сервисы доступны за рубежом

В РФ запретят переводить военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия

 В РФ запретят переводить военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия

Минобороны отрицает принуждение студентов к службе в войсках беспилотных систем
