Профильный комитет ГД отклонил проект о маркировке контента, сгенерированного ИИ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике отклонил законопроект о маркировке контента, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ).

"Комитет не поддерживает, рекомендует отклонить", - сказал замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин на заседании комитета в среду.

По его словам, в случае принятия законопроекта "отмаркировать придётся 90% всего интернета, а мошенники, естественно, маркировать ничего не будут".

Антон Горелкин Госдума
 Банк России прокомментировал нетрадиционный всплеск спроса на наличные в марте

 "Яндекс" внедрил в одном из подразделений ИИ-ассистента для аналитических задач

 Маск попросил суд убрать Альтмана из совета директоров головной структуры OpenAI

 Песков заявил, что соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета

 РКН зафиксировал рекордный всплеск DDoS-атак на защищаемые ресурсы
