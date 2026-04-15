Профильный комитет ГД отклонил проект о маркировке контента, сгенерированного ИИ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике отклонил законопроект о маркировке контента, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ).

"Комитет не поддерживает, рекомендует отклонить", - сказал замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин на заседании комитета в среду.

По его словам, в случае принятия законопроекта "отмаркировать придётся 90% всего интернета, а мошенники, естественно, маркировать ничего не будут".