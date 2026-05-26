Иран возвращается в интернет

Президент страны Пезешкиан распорядился восстановить подключение страны к глобальной сети

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Иране во вторник могут восстановить подключение к глобальной сети Интернет, соответствующее распоряжение издал президент страны Масуд Пезешкиан.

По сообщению агентства ISNA, таким образом президент поддержал постановление Специального комитета по регулированию в киберпространстве, который девятью голосами против трех вынес такое решение.

Министр связи Ирана Саттар Хашеми подтвердил, что процесс возвращения страны в мировую сеть уже начался.

Иран прервал выход в международный интернет в конце февраля, после начала ударов США и Израиля по стране. По утверждению министра связи, в период отключения интернета один день обходился Ирану в $30 млн и затронул 10 млн человек, заработок которых зависит от сети.