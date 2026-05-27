Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Игорь Краснов дал поручение о проведении всестороннего анализа судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий искусственного интеллекта (ИИ).

"Судам предстоит оценить практику признания доказательствами документов и заключений, сформированных ИИ, а также случаи обжалования судебных актов по тем мотивам, что судья использовал ИИ-инструменты для их вынесения", - сообщили в пресс-службе ВС.

В сообщении отмечается, что такое обобщение судебной практики проводится впервые в масштабах страны и с учетом всех видов судопроизводства.

Как отметили в Верховном суде, в первую очередь судам предстоит оценить, насколько часто использование ИИ становится предметом судебных споров или совершенных правонарушений. Особое внимание будет обращено на возмещение вреда, причиненного решениями, принятыми с использованием ИИ, и на вопрос выбора надлежащего ответчика по таким искам.

"Отдельный блок посвящен защите чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих сведений, созданных с помощью ИИ, включая случаи использования дипфейков, и защите интеллектуальной собственности, в том числе при обучении больших языковых моделей без согласия автора", - заявили в пресс-службе суда.

Кроме того, план обобщения включает изучение административных и уголовных дел по вопросам оспаривания решений властей, принятых на основе предложений ИИ, фиксации правонарушений системами видеоаналитики и распознавания лиц, квалификации преступлений с использованием дипфейков и мошеннических схем с чат-ботами.

"По результатам изучения судебной практики Верховный суд при необходимости даст разъяснения для обеспечения ее единообразия, а полученные судом данные смогут стать ориентиром для законодателя при решении вопроса о выборе модели правового регулирования исследуемой сферы. В свою очередь Верховный суд также может выступить с инициативой о корректировке действующего законодательства в рамках предоставленных полномочий", - заключили в высшей судебной инстанции.