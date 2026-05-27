Проект закона об ответственности за незаконный майнинг принят Думой в I чтении

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект об установлении ответственности за незаконные майнинг цифровой валюты и деятельность оператора майнинговой инфраструктуры.

Законопроект № 1193493-8 предусматривает изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

"Законопроектом предлагается дополнить УК РФ новой статьей 171.6. Если кто-то майнит, и при этом не состоит в реестре лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (если такое включение является обязательным), либо оказывает услуги оператора майнинговой инфраструктуры без регистрации, и эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, ему будет грозить уголовное преследование. В качестве наказания - штраф до 1,5 миллиона рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до двух лет. Но есть важный нюанс: если человек впервые совершил такое преступление, возместил весь ущерб и дополнительно перечислил в федеральный бюджет сумму в двукратном размере от ущерба - от уголовной ответственности он освобождается", - сказал журналистам, комментируя законопроект, первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

При этом, по его словам, "если майнила организованная группа, либо ущерб особо крупный, либо доход был особо крупным, то преступникам грозит штраф до 2,5 миллионов рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет со штрафом до 400 тысяч, а также конфискация денег, ценностей, иного имущества, полученного преступным путем, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу".

"Это сбалансированное решение. Мы не против легального майнинга как такового - пожалуйста, регистрируйся, работай в правовом поле, плати налоги. Но схема "поставил ферму в подвале жилого дома, сжег трансформатор, а соседи пусть платят" должна быть жестко пресечена. Уголовная ответственность - здесь адекватная мера", - отметил Игошин.

Депутат привел данные "Россетей", согласно которым ущерб от таких "серых" майнеров в регионах только в 2025 году составил 4,7 миллиарда рублей. "И это больше, чем за предыдущие пять лет вместе взятые. Горели подстанции, выходило из строя оборудование в жилых кварталах, а добросовестные потребители платили за чужие фермы через растущие тарифы и перебои со светом", - сообщил депутат.