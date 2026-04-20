Roblox оштрафован на общую сумму 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал игровую платформу Roblox виновной в пропаганде ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

"Назначать Roblox Corporation административное наказание в виде штрафа на общую сумму 8 млн рублей", - заявил судья.

Платформа признана виновной по двум протоколам, предусмотренным ч. 4 ст. 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей).

Роскомнадзор в декабре 2025 года заблокировал разработанную в 2006 году в США игровую онлайн-платформу и систему создания игр Roblox, обвинив ее в массовом распространении материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики.

