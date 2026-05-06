Хорватский стартап Verne запустил первый в Европе сервис роботакси

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Хорватский стартап Verne стал первой компанией в Европе, начавшей оказывать услуги роботакси на коммерческой основе, передает Bloomberg.

Компания в настоящее время владеет 10 автомобилями производства китайской BAIC Motor Corp., оснащенными оборудованием для автономного вождения от Pony AI. Они развозят пассажиров в Загребе, в том числе осуществляя поездки до аэропорта хорватской столицы. Стоимость поездки на начальном этапе составляет всего 1,99 евро.

По нормам местного законодательства, в такси присутствует оператор, отвечающий за безопасность. При этом автомобиль движется самостоятельно, без участия оператора.

Инвестором Verne является бизнесмен Мате Римац, владеющий контрольным пакетом акций производителя суперкаров Bugatti.