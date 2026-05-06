Поиск

Хорватский стартап Verne запустил первый в Европе сервис роботакси

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Хорватский стартап Verne стал первой компанией в Европе, начавшей оказывать услуги роботакси на коммерческой основе, передает Bloomberg.

Компания в настоящее время владеет 10 автомобилями производства китайской BAIC Motor Corp., оснащенными оборудованием для автономного вождения от Pony AI. Они развозят пассажиров в Загребе, в том числе осуществляя поездки до аэропорта хорватской столицы. Стоимость поездки на начальном этапе составляет всего 1,99 евро.

По нормам местного законодательства, в такси присутствует оператор, отвечающий за безопасность. При этом автомобиль движется самостоятельно, без участия оператора.

Инвестором Verne является бизнесмен Мате Римац, владеющий контрольным пакетом акций производителя суперкаров Bugatti.

Bugatti Загреб Verne BAIC Motor Corp Pony AI Мате Римац Хорватия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

T2 предупредил об ограничениях мобильного интернета в Москве в ближайшие дни

Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве

 Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве

Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве

 Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве

Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

 Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая

 Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая

РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

 РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

Суд приговорил бывшего инженера TSMC к 10 годам тюрьмы за передачу коммерческой тайны

Минцифры объяснило соображениями безопасности ограничение доступа к сервисам РФ через VPN

 Минцифры объяснило соображениями безопасности ограничение доступа к сервисам РФ через VPN

Минцифры заявило, что российские онлайн-сервисы доступны за рубежом

DeepSeek выпустил "самую мощную" ИИ-модель с открытым кодом

 DeepSeek выпустил "самую мощную" ИИ-модель с открытым кодом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2085 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9269 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов