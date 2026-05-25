Орбитальная группировка Starlink превысила 10,4 тысячи интернет-спутников

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В орбитальной группировке глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink стало больше 10,4 тысячи действующих спутников, сообщила компания-разработчик SpaceX.

На сегодняшний день с учетом выведенной на орбиту в понедельник очередной группы аппаратов число действующих спутников составило 10442 аппарата.

Всего с мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 12 тысяч интернет-спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты.

Только с начала 2026 года SpaceX вывела на орбиту более 1,1 тысячи спутников Starlink с помощью 47 ракет Falcon 9.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч аппаратов для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Сейчас сеть Starlink покрывает 160 стран и территорий мира, обеспечивая высокоскоростным интернетом более 10 млн активных клиентов.