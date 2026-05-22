В РФ создали механизм для работы банкоматов и платежных терминалов без интернета

Соответствующие технические решения были выработаны Минцифры и операторами связи, заявила Набиуллина

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Минцифры и операторы связи разработали механизмы, позволяющие поддерживать работоспособность банкоматов и платежных терминалов без мобильного интернета, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе VIII Съезда Ассоциации банков России.

"Минцифры вместе с операторами связи, они проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платёжным терминалам работать, когда отключён мобильный интернет. Я думаю, это значительную часть проблемы будет решать", - сказала Набиуллина.

"Сейчас операторы вместе с банками уже проводят апробацию (...), готовы тоже заинтересованные банки вместе с ними, с операторами связи, вот эти альтернативные механизмы тоже подключать", - добавила она.