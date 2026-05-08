Роскомнадзор заявил, что не блокирует GitHub

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заявляет, что не ограничивает в РФ работу крупнейшей онлайн-платформы для совместной IT-разработки GitHub.

"В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства в пятницу.

Некоторые СМИ сообщили со ссылкой на профильные ресурсы о начале ограничения в РФ доступа к крупнейшей платформе для совместной разработки IT-проектов GitHub. По некоторым данным, доступность ресурса в России начала падать с 5 мая.