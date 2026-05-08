Поиск

Роскомнадзор заявил, что не блокирует GitHub

Роскомнадзор заявил, что не блокирует GitHub
Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заявляет, что не ограничивает в РФ работу крупнейшей онлайн-платформы для совместной IT-разработки GitHub.

"В связи с появившимися сообщениями информируем, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства в пятницу.

Некоторые СМИ сообщили со ссылкой на профильные ресурсы о начале ограничения в РФ доступа к крупнейшей платформе для совместной разработки IT-проектов GitHub. По некоторым данным, доступность ресурса в России начала падать с 5 мая.

GitHub Роскомнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роскомнадзор заявил, что не блокирует GitHub

 Роскомнадзор заявил, что не блокирует GitHub

В Москве курьеров обязали ежедневно проходить фотоконтроль

В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет, в том числе на "белый список"

 В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет, в том числе на "белый список"

T2 предупредил об ограничениях мобильного интернета в Москве в ближайшие дни

Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве

 Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве

Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве

 Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве

Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

 Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта

Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая

 Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая

РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

 РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

Суд приговорил бывшего инженера TSMC к 10 годам тюрьмы за передачу коммерческой тайны
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9324 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2119 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов