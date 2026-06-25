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IBM разработала технологию производства чипов 0,7 нм

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Американская IBM разработала первый в мире технологический процесс производства чипов меньше 1 нм, говорится в ее сообщении.

Техпроцесс 0,7 нм позволяет разместить около 100 млрд транзисторов на микросхеме размером с ногтевую пластину - вдвое больше, чем на чипах IBM, произведенных по представленной в 2021 году технологии 2 нм. Ожидается, что новый чип будет в 1,5 раза мощнее и в 1,7 раза энергоэффективнее предшественников.

Разработка стала возможной благодаря новой архитектуре транзисторов "наностек", позволяющей повысить плотность их размещения на микросхеме за счет трехмерной последовательной интеграции.

IBM рассчитывает, что производство чипов по новой технологии начнется в ближайшие пять лет.

IBM США
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